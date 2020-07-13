Свидетель рассказал, как нашел останки убитой Соколовым молодой аспирантки

Санкт-Петербург, 13 июля. Работник одного из ГУП Петербурга Антон Хабаров выступил свидетелем по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Мужчина рассказал, что его организация занимается очисткой рек и каналов Петербурга от мусора. По его словам, в районе Никольского собора в воде увидели серый мешок, который затем подняли на борт судна.

Мешок не сразу вскрыли, он какое-то время находился на судне. Хабаров отметил, что первым останки девушки увидел его коллега.

«Там были мешки с кусками мяса, начали разворачивать дальше и поняли, что это тело без конечностей, мужчина или женщина непонятно», — пояснил свидетель, его слова передает издание «Петербургский дневник».

Дальше сотрудники ГУП вызвали полицию и передачи ужасную находку в руки правоохранителей.

Напомним, что убийство Ещенко произошло в ноябре 2019 года. Бывшего доцента Олега Соколова выловили из Мойки, он пытался скрыть следы преступления.

В его рюкзаке лежали отрубленные руки и пистолет. В квартире историка нашли остальные части тела девушки.

Следователи считают, что Соколов сначала застрелил аспирантку, а через сутки решил избавиться от тела.

На прошлом заседании суда по делу в отношении Олега Соколова стало известно, что вечером после убийства он принимал в своем доме гостей. Коллега историка даже представить не мог, что в соседней комнате был спрятан труп девушки.