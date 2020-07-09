Санкт-Петербург, 9 июля. Метро Петербурга вернется к обычному режиму работы с 13 июля, сообщили в Смольном.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации и увеличением пассажиропотока принято решение продлить работу метро. Сейчас вестибюли станций работают на вход до 22.00.

В Петербурге для удобства пассажиров ввели ночные метробусы, которые всего за месяц перевезли 80 тысяч человек.

Пассажиропоток в июле достиг 70% от обычных показателей. Каждую неделю он растет на 5%, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, что в последние недели в Петербурге снижается число новых пациентов с коронавирусом. Больницы переходят к нормальному режиму работу, в онкоцентрах начали планово принимать больных.