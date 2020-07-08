Выход из коронавирусных ограничений оказался по плечу не всякому бизнесу. Так, одна из крупнейших сетей бассейнов в Петербурге, видимо, не очень соскучилась по клиентам и может растерять их окончательно. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

13 марта было подписано постановление правительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В частности, временно приостанавливалась деятельность оздоровительных учреждений, в том числе и бассейнов. Изменения в это постановление были внесены лишь в начале июня, однако долгожданный выход из карантина оказался нерадостным для сотен клиентов. Несмотря на то, что о возобновлении деятельности было известно как минимум за неделю, руководство «Атлантики» не торопится не только открывать бассейны (что в какой-то степени объяснимо), но даже должным образом проинформировать клиентов о том, что, собственно, происходит и когда следует ожидать голубой воды.

«Появилась возможность начать готовиться»

Пенсионер Алексей — обладатель безлимитного абонемента в бассейн «Атлантика». Плавать не только любит и умеет, но это ему жизненно необходимо: из-за болезни легких этот вид физкультуры ему настоятельно рекомендуют врачи. Вынужденный простой он перенес не без труда и очень радовался, когда Роспотребнадзор разрешил открыть бассейны и фитнес-центры. Напомним, что объекты этой спортивной инфраструктуры сейчас можно посещать только по предварительной записи, однако в течение первых трех суток телефоны «Атлантики» цитировали только мартовскую запись о собственном закрытии.

На сайте «Атлантики» — исключительно рекламная информация, никаких сообщений о том, когда же соскучившиеся пловцы смогут открыть двери бассейнов.

Не без труда, но немолодой и не знакомый с работой социальных сетей Алексей все же добрался до единственной информационной платформы — страницы «Атлантики» в группе «ВКонтакте». Оказалось, что он не один такой: сотни петербуржцев негодуют и ругают когда-то любимую сеть за отсутствие информации, неторопливость и неразворотливость.

В официальной соцсети «Атлантики» — объявление туманного содержания:

«Рады вам сообщить, что с 6 июля возобновляют свою деятельность плавательные бассейны и фитнес-центры… Это значит, что у нас появилась возможность начать подготовку наших спортивно-оздоровительных комплексов к работе: провести наполнение водой чаш бассейнов, подготовиться к выполнению санитарно-эпидемиологических требований, введенных в соответствии с настоящим постановлением, провести техническую подготовку к пуску, а также подготовить подразделения предприятия к возобновлению своей деятельности. Мы понимаем, что всем вам хочется поскорее начать плавать и тренироваться, но на вышеуказанные мероприятия потребуется оценка времени на запуск. Поэтому мы постараемся до 6 июля сообщить вам сроки открытия и порядок оказания услуг с учетом мер по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Следите за новостями в нашей группе!» — такое жизнерадостное, но малоинформативное сообщение появилось в сети от имени «Атлантики».

Однако ни 6, ни 7 июля никакой новой информации не появилось. Несостоявшиеся пловцы продолжали обрывать телефоны и даже подъезжали к закрытым дверям бассейнов, куда хозяева не удосужились даже прилепить таблички с информацией о сути происходящего. Что, разумеется, вызвало справедливые вопросы от соскучившихся по воде петербуржцев, которые резонно спрашивали, а о чем, собственно, думал персонал долгие 3,5 месяца. Или хотя бы предшествующую открытию неделю.

Сначала представители бизнеса отвечали вежливо:

«Информация по открытию будет представлена вам в ближайшее время. Для того, чтобы вы могли безопасно пользоваться услугами, нам нужно провести ряд серьезных организационно-технических мероприятий по исполнению ряда введенных новых санитарно-эпидемиологических требований, которые по щелчку пальца к 6 июля выполнить невозможно! Никак! Поэтому просим всех набраться терпения и ждать, мы работаем над решением задач».

Но стосковавшиеся по тренировкам граждане имели не только желание заниматься, но и получить ответы на многочисленные вопросы. Однако получали очередной отлуп:

«Линии call-центра перегружены и мы просим отнестись к этому с пониманием, все ответы по текущей ситуации содержатся в этом посте. Все вопросы/пожелания/предложения вы можете отправить через форму обратной связи http://www.atlantika1.ru/feedback».

Клиент не плывет — бизнес идет

«Неужели эти требования стали известны только сегодня?! По-моему, уже больше недели как они опубликованы?!» — пишет один клиент клуба.

«Другие фитнес-клубы в нашем городе с этим справились! И уже сегодня там можно плавать», — возмущается другой.

«Извините за юмор, но это что они, ведрами набирают? 72 часа?», — возмущаются жители Петербурга.

В ответ на разгневанные посты появляются сдержанно-назидательные ответы представителей сети. Так, управляющий сети бассейнов «Атлантика» Иван Меркулов отвечает:

«У нас безопасность посетителей находится в приоритете, мы находимся в постоянном контакте с Роспотребнадзором, и знаем, что можно, а что нельзя, и именно поэтому открыть двери для вас сможем только после того, как исполним все требования. Мнение о том, куда мы смотрели, и чего-то там с вашей точки зрения не сделали заранее, оно бытовое, и всех производственных нюансов вы не знаете, а они есть в количестве. По некоторым требованиям, предусмотреть их было невозможно, а закупить оборудование для обеззараживания воздуха тем более».

Однако после многочисленных вопросов терпение представителя сети иссякает:

«Что касается набора воды, спортивный бассейн объемом 2240 куб. м воды набирается около недели, затем около недели вода зреет. Если принесете свое ведро, возможно, наберем быстрее».

Разумеется, такие ответы вместо конкретной информации не могли не раззадорить клиентов.

«Иван, после прочтения Вашего «исключительно вежливого» ответа появляется желание сменить фитнес-клуб. И, как мне кажется, такие неуважительные обращения, как Вы высказали по отношению ко мне в своем ответе, не должны вообще иметь место в сфере работы с клиентами», — написал один из клиентов.

Но представители «Атлантики» ссылаются на какие-то нюансы, с которыми клиенты не знакомы, и всячески пытаются показать, кто тут главный – только потому, что у них в заложниках – сотни (если не тысячи) уже оплаченных абонементов.

Складывается впечатление, что дальше активность представителей «Атлантики» была направлена на перепалку с клиентами, но отнюдь не на скорейшее восстановление деятельности или хотя бы информирование людей.

«Почему не сообщить людям, что минимум две недели вы не откроетесь? Или на какой стадии происходит подготовка? Все хотят конкретики», — возмущается пользователь Сети.

«Когда произойдет разморозка абонементов?» — спрашивают представителей «Атлантики» .

«Надо опубликовать план работ по открытию и место, где находимся сейчас», — отмечают клиенты.

«Хотелось бы понимать конкретные сроки. Люди ругаются, потому что точной информации нет. Можно написать, в течение недели постараемся привести все в соответствии с требованиями?! Или 2-х недель? Или месяца? Люди пытаются время свое планировать... детям надо справки обновить и т.д.», — пишут в группе «Атлантики».

«Ближайшее время это хоть примерно какое? Несколько часов? Дней? Неделя? Хоть примерные сроки «ближайшего времени». Мы все понимаем, но чууууть-чуууть больше конкретики!!!» — просят жители города.

Зачем бассейн? Лето же!

Впрочем, есть и такие клиенты, которые поддерживают и стараются понять, в каких непростых условиях восстанавливается фитнес-бизнес.

«То, что они сдают пробы воды, так это в ваших же интересах. Другие могли за деньги провернуть — и плевали они на все. То, что они могли заранее не знать постановление, тут, я уверена на 100 процентов, что так и было. Все постановление рассылают в последний день (уже не первый раз в пятницу часом к 18 вечера)», — возмущаются люди.

«Бассейны «Атлантика», дорогие, любимые, дайте примерные сроки. Не нужно перфекционизма и точной даты! Но просто «ближайшее время» — это сеет панику и заставляет ваших клиентов нервничать. Вам же дороги клиенты, мы знаем!» — пишут клиенты.

Отчасти это справедливо — требования Роспотребнадзора поступают зачастую неожиданно и слишком поздно. Но больше всего клиентов огорчают даже не вынужденные задержки с открытием, а отсутствие информации и игнорирование вопросов людей.

«На самом деле это издевательство. Все остальные потребители наших денег знали об открытии и подготовились заранее, а «Атлантика» решила, что мы обойдемся и так. Неужели за неделю нельзя было обработать все помещения, закупиться антисептиками, провести инструктаж персонала и подготовить программное обеспечение к записи (заметьте, теперь меньшего количества людей)? Тренеров вы не распускали, все готовы выйти хоть сейчас. Деньги за абонементы вы взяли до оказания процедуры, значит, они у вас должны быть. В чем сложность? Это просто неприлично так себя вести. Все уже работают, а наши сообщения и вопросы вы игнорируете. Как звонить продавать абонементы на будущее — так были и люди, и телефоны, а теперь нет никого», — пишут клиенты.

Примечательно, что, в конце концов, бурная дискуссия заканчивается так: