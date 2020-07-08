В Петербурге напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности из-за коронавируса

Москва, 8 июля. Россиянам необходимо продолжать соблюдать правила безопасности и заботиться о своем здоровье во время постепенного выхода из самоизоляции, заявил депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин.

По его словам, в Северной столице со вторника возобновили работу некоторые выставочные залы, музеи, а также фитнес-центры. Парламентарий напомнил, что несмотря на это, ситуация с коронавирусом все еще остается серьезной, поэтому гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности.

Как пишет «ПолитЭксперт», Чебыкин добавил, что в настоящее время особенно важно очень внимательно относиться к своему здоровью и состоянию окружающих. Депутат напомнил, что по мнению экспертов, пик заболеваемости пройден, но окончательно COVID-19 еще не побежден.

«Случаи заболевания в Петербурге, к сожалению, растут. Не в таком количестве, как это было 1,5 месяца назад, но тем не менее. Поэтому необходимо относиться к этому очень серьезно. Болезнь достаточно коварная», — сказал он.

8 июля тест на коронавирус оказался положительным у 295 жителей Петербурга. С начала эпидемии в Петербурге выявили более 26 тысяч случаев коронавируса. Выздоровели более 20 тысяч человек. Город находится на третьем месте по числу заболевших. В ежедневной статистике по заболеваемости Петербург то поднимается на вторую строчку, то опускается на пятую, уступая ХМАО и Свердловской области.

Жители города на Неве надеются, что осенью не будет второй волны коронавируса. И к тому моменту уже будет готова вакцина.