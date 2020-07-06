Алабай за день изувечил трех женщин в Петергофе

Санкт-Петербург, 6 июля. Три женщины пострадали в результате нападения агрессивной собаки породы алабай накануне днем в Петергофе.

Первой жертвой стала шедшая по Троицкой улице 25-летняя девушка. Пес, хозяин которого живет на этой улице, набросился на пострадавшую, прокусил ей руку ногу, и ягодицу. Девушку отвезли в Николаевскую больницу.

Через полчаса на телефон 112 поступил новый вызов о нападении алабая на женщину, позже произошло еще одно нападение, сообщило издание «Мегаполис».

Знакомые пострадавших обратились в полицию, после чего на место происшествия прибыл участковый, который опросил свидетелей.

По словам местных жителей агрессивного пса видели гуляющего одного и раньше. Вместо ошейника у него болталась удавка, отмечает издание.

Ранее собака породы алабай напала на женщину в деревне Ивановка в Подмосковье. Ранение оказалось настолько серьезным, что пострадавшей пришлось ампутировать руку.