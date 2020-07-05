Петербург готовится к новому шторму

Санкт-Петербург, 5 июля. Петербургский Водоканал готовится устранять последствия нового шторма, который ожидается 5 июля.

По данным синоптиков, в воскресенье в городе пройдут ливни и грозы, скорость порывов ветра будет достигать 15–18 м/с. Последствия урагана будут устранять 30 бригад и две перекачивающие станции, производительность которых составляет 1 300 и 650 куб. метров в час.

О подтоплениях петербуржцев просят сообщать на горячую линию Водоканала: 305-09-09. Коммунальщики заявляют, что готовы к разгулу стихии.