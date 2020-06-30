ФАН публикует видео шторма в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 июня. Гроза со штормовым ветром бушует в Петербурге. Ураганные порывы ветра достигают 23 метров в секунду.

Настоящую бурю в Лахтинской гавани неподалеку от парка 300-летия Петербурга сняли на видео. На кадрах записи картина, действительно, апокалиптичная.

На углу улицы Савушкина и Туристской «плывут» автомобили, пешеходам приходится переходить дорогу почти по колено в воде. Пострадала и станция метро «Беговая». На эскалаторах, по словам пассажиров, идет самый настоящий дождь.

Ранее МЧС предупреждало горожан о неблагоприятных погодных условиях. В городе введен желтый уровень погодной опасности. Спасатели призывают петербуржцев соблюдать предельную внимательность и осторожность, по возможности не покидать дома, на улице обходить стороной деревья, шаткие конструкции, рекламные щиты.