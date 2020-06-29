Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 29 июня. В понедельник в Петербурге атмосферное давление начнет падать, об этом в социальной сети Facebook рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, погодные условия в Петербурге продолжает формировать медленно уходящий на юго-восток антициклон.

«Антициклон еще удержит преимущественно солнечную и сухую погоду, с комфортными температурами», — говорится в сообщении.

Как пишет издание «Невские новости», атмосферное давление начнет падать, обещая скорые изменения в погоде. «Лимит» солнечных дней подойдет к концу. Специалист объяснил, что температура в городе составит плюю 23–25 градуса. Будет дуть восточный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Показатели атмосферного давления составят 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что распространение коронавирусной инфекции нового типа в летний период года замедлится.

По его словам, причиной этого является не якобы негативное воздействие на возбудителя тепла и солнечной радиации. Вирусолог пояснил, что в данном случае спад эпидемии коронавируса может быть связан с укреплением иммунитета у людей и изменением их образа жизни. Сейчас большинство граждан находятся в помещениях, где нет большого скопления народа.

Анатолий Альтштейн предположил, что «хорошая погода и лето — это факторы, которые должны действовать против вируса».

По его расчетам и мнению многих вирусологов и медиков, «летом эпидемия будет снижена».