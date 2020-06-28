«Бегущие к волнам»: петербуржцам все-таки удалось вживую увидеть «Алые паруса – 2020»

Пандемия COVID-19, вызванная зловредным коронавирусом, чуть не сорвала одно из главных летних событий Санкт-Петербурга — кульминацию Всероссийского выпускного вечера, праздник выпускников «Алые паруса».

Но организаторы праздника решили, что выпускной у нынешних 11-классников все-таки должен состояться! Праздник было решено провести в онлайн-формате, без зрителей, которых обычно собирается до полутора миллиона человек. Но любовь горожан к этому празднику оказалась так велика, что, несмотря на запрет, сотни петербуржцев попытались прорвались к локациям, откуда можно было увидеть и проход белоснежного красавца-брига «Россия» под алыми парусами, и грандиозный салют.

Город у моря

«Бегущая по волнам на встречу мечте», — так назвали праздник его организаторы. «Алые паруса – 2020» посвящены 140-летнему юбилею писателя Александра Грина — создателя знаменитой феерии о юной Ассоль, которая верила в свою мечту и дождалась ее исполнения.

Основная часть праздника в этом году переместилась из центра города к тому месту, где Петербург выходит к заливу, и жители города об этом знали. Шила как говорится в мешке не утаишь: красавец-бриг в алой оснастке в ходе репетиций несколько раз попал в объективы любительской съемки.

Часть горожан по традиции ждала действа в центре города — на Адмиралтейской набережной и на Стрелке Васильевского острова, но ближе к закату народ рванул к Парку 300-летия Петербурга, который формально закрыт до 28 июня. Хотя организаторы предупреждали о перекрытии всех подходов, а метро закрылось в 22 часа (в предыдущие годы в ночь «Алых парусов» питерская подземка работала без перерыва), желающих увидеть удивительное зрелище было огромное количество.

Пляж и береговая линия оказались недоступны (Росгвардия перекрыла все подходы, а дыры в заборе закрыли решетками), поэтому зрители заняли все свободное пространство в окрестностях Лахта-центра. Часть гостей, видимо, оказалась готовой к запрету на продажу алкоголя 27 июня, сделав необходимые запасы заранее. Кроме того, поблизости работали несколько ресторанов, естественно, на вынос. Затарившись едой и напитками, люди терпеливо и даже с некоторым комфортом дожидались водно-пиротехнической феерии, которая стартовала в полпервого ночи воскресенья.

Волшебная сказка на экранах

Но те, кто пренебрег запретом, и прорвался на берег, прогадали: главная волшебная сказка была все-таки на экранах телевизоров. Праздничая трансляция стартовала 22.30 на Пятом канале, на сайте www.5-tv.ru и в официальных группах телеканала в социальных сетях. В 22.55 неизменные ведущие праздника Иван Ургант и Дарья Александрова приняли эстафету от фестиваля «ВКонтакте», который проходил в рамках Всероссийского выпускного вечера.

Ровно в 23.00 выпускников поздравил президент России Владимир Путин. Губернатор Петербурга Александр Беглов по многолетней питерской традиции ударил в корабельную рынду, дав старт не только празднику, но и «большому плаванию» выпускников, отправляющихся во взрослую жизнь.

После этого начался концерт для выпускников, хедлайнером которого выступила группа «Звери». Перед вчерашними школьниками, некоторые из которых в онлайн-формате принимали участие в действе, выступили группа IOWA с песней «Падай», Тимур Родригез, RASA, Сурганова и Оркестр, Вера Брежнева, Дима Билан, диджей ST и другие популярные исполнители.

Огненная феерия над алыми парусами

В 00.30 воскресенья в акватории Финского залива началось знаменитое водно-пиротехническое шоу. На этот раз в качестве декорации выступили новостройки Петербурга — новый стадион «Газпром-арена», мост Бетанкура, грандиозный Лахта-центр, который своими очертаниями издали напоминает парусник.

Понтоны для фейерверка были смонтированы заранее, в том числе на барже, которую подтянули к месту праздника, и даже на мосту Западного скоростного диаметра. Все эти установки полыхнули грандиозным фейерверком, когда бриг «Россия» под алыми парусами прошел по акватории Финского залива.

В этот момент к трансляции присоединились все федеральные телеканалы.

Как рассказал руководитель проекта по организации транспортной сети для «Алых парусов 2020» Андрей Зузенко, чтобы обеспечить телевизионную трансляцию из акватории Финского залива, было проложено более шести тысяч метров оптоволоконных линий. Монтаж помогали осуществить водолазы и другие профессионалы высочайшего уровня. В частности, кабели были проложены по дну Малой Невы и Малой Невки, а также по мосту Западного скоростного диаметра.

Как отмечают специалисты, для организации и проведения работ такого объема и сложности обычно требуется до трех месяцев. Однако организаторы «Алых парусов – 2020» справились за пару недель, несмотря на сложный рельеф дна, мелководье Финского залива, сильное течение Петровского фарватера и сложные конструкции мостовых сооружений.

Так что телезрители и интернет-пользователи смогли в полной мере насладиться и концертом, и проходом брига «Россия» в сопровождении знаменитого пиротехнического шоу, которое в прошлом году было признано самым красивым в мире.

Впрочем, те, кто, невзирая на запреты, прорвались к берегу и увидели действо вживую, в накладе не остались. Небо над заливом и стадионом буквально полыхало разноцветными сполохами, каждый залп огненных шаров и огромных цветов люди встречали радостными криками. А потом под огненным водопадом прошел бриг «Россия», его алые паруса были подсвечены фейерверком. Особенно повезло тем, кто смотрел шоу вживую, не выключая при этом трансляцию, и наблюдал одновременно салют, корабль и музыкальные номера, сопровождавшие действо.

Трансляция уже закончилась, а бриг все шел и шел по волнам Финского залива, издали сопровождаемый яхтами, а в небе как светлячки мелькали десятки дронов. Так закончился праздник, самые необычные «Алые паруса», которым не смогла помешать даже эпидемия.

После окончания шоу в районе Парка 300-летия жизнь кипела до утра, которое в Питере в это время наступает рано. Солнце взошло строго по расписанию — в 03.40, а примерно в 05.40 открылось метро. Для выпускников этого непростого года началась взрослая жизнь.