Петербуржцы пытаются прорваться на «Алые паруса – 2020», несмотря на запрет

Всероссийский праздник выпускников, кульминация которого проходит в Петербурге, в этом году проводится в телевизионном формате. Знаменитые петербургские «Алые паруса – 2020» в этом году не предусматривают посещение праздника зрителями в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии COVID-19.

Тем не менее, тысячи петербуржцев всех возрастов устремились на стрелку Васильевского острова и к Финскому заливу, к той его части, откуда, судя по кадрам с репетиций, будет виден проход брига «Россия» под алыми парусами.

Пандемия поменяла не только формат, но и локацию праздника — он переместился с Дворцовой площади и Невы к новой части города, которая выходит к заливу, и горожане об этом знали. Поэтому ближе к закату молодежь, затарившись едой в ближайших супермаркетах, направилась в сторону Парка 300-летия Петербурга. Что касается запрета на продажу алкоголя, похоже, народ был к этому готов, сделав необходимые запасы заранее.

Увы, парк оказался под надежной охраной Росгвардии, а все дыры в заборе закрыли решетками.

Однако сотни человек сумели найти проходы. До появления брига и пиротехнического шоу еще около двух часов, но все более-менее удобные точки обзора уже заняты. Смельчаков, которые пытаются проникнуть в парк, ловят и выдворяют представители правоохранительных органов.

О том, как будет проходить праздник «Алые паруса 2020», следите по репортажам Федерального агентства новостей. Ранее ФАН рассказал об истории этого праздника, которому уже более полувека.