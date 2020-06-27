Вандалы в Петербурге снова испортили граффити с Бодровым

Санкт-Петербург, 27 июня. Вандалы испортили граффити с портретом актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего в Петербурге.

Хулиганы написали оранжевой краской слова героя Бодрова из фильма «Брат». Художнику пришлось закрасить надпись черной краской.

Пока неясно, будет ли автор граффити реставрировать портрет. Это уже второй портрет Бодрова, испорченный неизвестными.

Ранее сообщалось, что на доме Мурузи закрасили фреску с изображением Иосифа Бродского. Портрет появился к 80-летию со дня рождения поэта.

Сергей Бодров-младший был героем своего времени. В картинах режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» он играл простого парня, который боролся за справедливость. Он был готов пересечь океан, чтобы наказать виновных и помочь тем, кто пострадал от рук злодеев.

Герой Бодрова — Данила Багров говорил, что «правда должна быть с кулаками». Коллеги и друзья считали актера человеком с обостренным чувством справедливости. Между Бодровым и его героем действительно было много общего.