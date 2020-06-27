Строитель нашел «клад» под паркетом комнаты Бродского в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 июня. В квартире-музее поэта Иосифа Бродского в доме Мурузи нашли «клад». Интересную находку сделал мастер по паркету.

Под паркетом лежали несколько предметов: клочки газеты, папиросы, копейка 1972 года. В это время Бродский еще жил в Петербурге и писал стихи.

Там же нашли три пуговицы и моток проволоки. Вероятно, эти находки включат в музейную экспозицию.

Ранее сообщалось, что петербургский художник «вернул» Бродского на родину. Он нарисовал его портрет на стене. Однако фреску быстро закрасили, что вызвало недовольство поклонников поэта.

Граффити появилось в конце мая к 80-летию со дня рождения Бродского. Портрет поэта был размещен таким образом, что Бродский с сигаретой в руках «смотрел» на окна собственной квартиры.

Творчество Иосифа Бродского в этом году стало особенно популярным. Его стихотворение «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» назвали лейтмотивом самоизоляции в городе на Неве.