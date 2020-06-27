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ФАН публикует фото с репетиции «Алых парусов»

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ФАН публикует фото с репетиции «Алых парусов»

Санкт-Петербург, 27 июня. В ночь на 27 июня в Петербурге состоялась одна из заключительных репетиций праздника выпускников школ «Алые паруса». В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фото с репетиции мероприятия.

ФАН публикует фото с репетиции «Алых парусов»

Жители города могли наблюдать ход репетиции у берегов Финского залива. Отмечается, что бриг «Россия» под алыми парусами кружил в заливе на протяжении нескольких часов.

ФАН публикует фото с репетиции «Алых парусов»

Напомним, что праздник для выпускников школ пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Из-за пандемии коронавируса мероприятие впервые в истории состоится в телеформате. В связи с изменением формата праздника, изменится и маршрут брига: водно-пиротехническая часть пройдет не в акватории Невы, а в Финском заливе. 

ФАН публикует фото с репетиции «Алых парусов»

Отмечается, что пиротехническое шоу обещает быть не менее грандиозным, чем в предыдущие года. Понтоны для фейерверков уже смонтированы, пиротехнические установки также будут на барже, которую пришвартуют вблизи от брига. Также пиротехнические установки впервые появятся на мосту Западного скоростного диаметра (ЗСД).

ФАН публикует фото с репетиции «Алых парусов»

Концертные номера мероприятия будут посвящены юбилею автора повести «Алые паруса» Александра Грина, которому в этом году исполняется 140 лет. Выступать будут популярные исполнители, в том числе Дима Билан, Вера Брежнева, IOWA и другие. Ведущими шоу будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

ФАН публикует фото с репетиции «Алых парусов»

ФАН публикует фото с репетиции «Алых парусов»

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