Коронавирус в Петербурге: что откроется 28 июня, как будут работать парки, кафе и туалеты

Санкт-Петербург готовится к очередному этапу снятия ограничений, введенных ранее в связи с пандемией COVID-19, вызванной коронавирусом. Соответствующие изменения губернатор Северной столицы Александр Беглов внес в постановление №121 правительства города от 13 марта «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Когда ожидаются очередные послабления

Часть ограничений отменят с воскресенья, 28 июня, после завершения праздника выпускников «Алые паруса 2020», который в этом году пройдет в онлайн-формате, без зрителей.

В воскресенье, 28 июня, в Петербурге откроют парки, скверы и детские площадки. Кроме того, в этот день откроется пассажирская навигация. С понедельника, 29 июня, возобновят работу летние кафе и зоопарк. Кроме того, с понедельника возобновляется торжественная регистрация брака, можно будет «официально», а не подпольно сделать маникюр и педикюр.

Как это будет работать

Маникюр и педикюр

Работа салонов, где предоставляются услуги ногтевого сервиса, будет осуществляться только по предварительной записи со строжайшим соблюдением мер защиты от инфекции. Ранее на этих принципах возобновилась работа парикмахерских, а также некоторых салонов красоты. Отметим, все эти необходимые для нормальной жизни заведения, расположенные в торговых центрах, по-прежнему останутся закрытыми.

Летние кафе

В Петербурге у многих кафе кипит работа: там возводят летние веранды, поскольку деятельность общепита разрешена только в таком формате, с использованием выносной уличной мебели. Разрешения на работу получат заведения, которые получат соответствующий QR-код, подтверждающий готовность следовать стандартам безопасной деятельности. Столики должны быть расположены не ближе 1,5 метров друг от друга, все сотрудники обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Кроме того, кафе, которым разрешат работать, не должны находиться на территории парков и скверов.

Туалеты

Эта проблема в городе во время закрытия всех заведений стоит особенно остро, что в условиях летней погоды приводит к соответствующим последствиям: подъезды, кусты, спуски к воде фактически превращены в отхожие места. После открытия летних кафе станет немного легче: этим заведениям разрешено пускать посетителей в туалеты внутри помещений, возможно, это немного снимет остроту проблемы.

Также кое-где (далеко не везде) работают уличные платные туалеты, подключенные к канализации, и все в порядке с этими заведениями на вокзалах и железнодорожных станциях, расположенных в черте города (все вокзальные туалеты во время карантина работали бесплатно для всех).

Свадьбы

Торжественная регистрация брака разрешена при соблюдении стандарта безопасной деятельности. В помещении, которое необходимо регулярно проветривать и дезинфицировать, сможет одновременно находиться не более десяти человек.

Парки и скверы

С воскресенья горожанам разрешены прогулки в парках и скверах, в том числе постепенно открываются пригородные парки-музеи (знаменитая столица фонтанов Петергоф возобновит работу 3 июля).

В парках, садах и скверах будет проводиться ежедневная дезинфекция. Аттракционы пока работать не будут, за исключением детских и спортивных площадок, которые также будут ежедневно дезинфицировать. Возобновится прокат инвентаря для спорта и отдыха.

Детские сады и онлайн-лагеря

С понедельника, 29 июня, в Петербурге возобновят работу детские сады с группами до 12 детей. Также будет разрешено предоставление социально-психологических и социально-педагогических услуг в полустационарной форме с использованием онлайн-технологий.

Напомним, с 15 июня в Петербурге возобновили работу парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины и фотостудии, спортсмены вновь получили возможность тренироваться. С 22 июня начали работать санатории, возобновилось оказание услуг каршеринга.

На 26 июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 23294 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 15495 человек, 1008 — скончались.