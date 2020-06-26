Какие объекты откроют в Петербурге 28 июня

Санкт-Петербург, 26 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, какие городские соцобъекты откроют с 28 июня.

Беглов объявил об отмене ряда карантинных ограничений. В понедельника можно посещать парки, скверы и сады. На прогулку можно отправиться в зоопарк.

Дети смогут играть на площадках и заниматься спортом на свежем воздухе. Молодые пары смогут зарегистрировать брак в торжественной обстановке.

С 29 июня салонах смогут предоставлять услуги маникюра и педикюра. В воскресенье уже откроют навигацию по рекам и каналам Петербурга. С 3 июля горожане и жители других регионов смогут посетить Петергоф.

Напомним, что Петербург стоит на третьей строчке в десятке регионов страны с наибольшим числом зараженных COVID-19. Однако в последние дни число новых пациентов с вирусом снизилось до 220.

Ситуация постепенно нормализуется, однако горожанам рекомендовано ношение масок и перчаток. Средства защиты являются препятствием на пути распространения вируса.