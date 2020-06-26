Маршрутка сбила двух водителей в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июня. Утром на Московском шоссе произошло серьезное ДТП, пострадали два человека, сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

Авария случилась в пятницу около 09.00. Водитель пассажирской маршрутки не заметил двух водителей Lada и Volkswagen и совершил наезд.

Мужчины находились рядом с попавшими в ДТП иномарками. В результате второй аварии травмы получили оба водителя, их госпитализировали.

Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось об еще одном серьезном ДТП, при котором пострадали две женщины и четыре ребенка.