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В Петербурге трехкратно вырос размер минимального пособия по безработице

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В Петербурге трехкратно вырос размер минимального пособия по безработице

Санкт-Петербург, 26 июня. Комитет по труду и занятости населения Петербурга сообщил о повышении размера минимального пособия по безработице.

По данным ведомства, минимальное пособие по безработице в Северной столице выросло в три раза — с 1,5 до 4,5 тысячи рублей. Сообщается, что безработным, которые стоят на учете в Службе занятости и у которых истек срок получения пособия на 1 марта, выплата будет продлена на три месяца в размере, установленном на дату окончания выплат.

Индивидуальные предприниматели, прекратившие деятельность после 1 марта и официально признанные безработными, могут рассчитывать на пособие в размере до 12 130 рублей на срок до трех месяцев. Средства будут начисляться с 13 июня всем ИП, кто встал на учет в Службе занятости.

Помимо этого, безработные с детьми получат доплату к пособию в размере трех тысяч рублей на каждого ребенка за три летних месяца. Подчеркивается, что средства может получить лишь один из родителей, оформления документов не потребуется, доплата будет начисляться автоматически.

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Источник: Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
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