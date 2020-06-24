Беглов рассказал о дисциплинированности ветеранов во время парада Победы в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился подробностями парада Победы и отметил дисциплинированность ветеранов, которые присутствовали на Дворцовой площади во время мероприятия.

В торжественных мероприятиях в Петербурге принимали участие более четырех тысяч военнослужащих и боевая техника. Возглавил колонну легендарный танк Т-34 со знаменем 30-й гвардейской танковой бригады, которая вошла в Ленинград после прорыва блокады.

Беглов рассказал, что правительство города много размышляло на тему того, стоит ли приглашать ветеранов на парад из-за сложной эпидемиологической обстановки. Правительство не хотело подвергать риску здоровье пожилых людей.

«Когда мы собрались с ветеранами, они сказали: «Александр Дмитриевич, мы фашистов не боялись, ну а коронавируса тем более. Скажите, что надо сделать, мы сделаем так, как надо». И я хочу сказать, что они были очень дисциплинированны», — заявил губернатор.

Беглов отметил, что ветераны выполнили все требования с присущей всем военным дисциплиной. Они сделали все возможное, чтобы обезопасить не только себя, но и окружающих. Он также заявил, что парад Победы в Петербурге прошел хорошо.