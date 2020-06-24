Неизвестный открыл стрельбу по машинам на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июня. Неизвестный обстрелял машину и людей на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге. Об этом сообщил пострадавший водитель в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

По имеющейся информации, инцидент произошел около дома №140 по проспекту Обуховской Обороны. По словам автора поста, он двигался по Шлиссельбургскому проспекту, когда в стекло его авто прилетела пуля, предположительно, из травматического пистолета.

В этот момент вместе с водителем в авто находились его супруга и 8-месячный ребенок, передает телеканал «Санкт-Петербург».

«Хорошо, что окно было закрыто и в меня не попало. Все живы, здоровы. У меня царапина, разбитое стекло», — рассказал водитель.

Мужчина вызвал правоохранителей, которые рассказали, что это уже не первый подобный случай. В прошлый раз пуля угодила девушке в руку.