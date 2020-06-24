Глава Совета МО Петербурга призвал горожан адекватно отнестись к ослаблению ограничений

Санкт-Петербург, 24 июня. Улучшить эпидемиологическую обстановку в Петербурге удалось благодаря ограничительным мерам по коронавирусу. Однако нарушение предписаний Роспотребнадзора может привести к ухудшению ситуации. Об этом рассказал глава Совета муниципальных образований Всеволод Беликов.

Городское правительство внимательно следит за обстановкой и оперативно реагирует на ее изменения. Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее отмечал, что сохранение положительной динамики позволит приступить к очередному этапу ослабления ограничений по коронавирусу.

Беликов подчеркнул, что горожанам необходимо адекватно отнестись к ослаблению ограничительных мер, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической обстановки.

«Самое главное — понять, что тем, кому разрешили заниматься бизнесом, им разрешили это не потому, что все прошло, а из-за понимания правительства Петербурга, что люди должны работать, зарабатывать деньги и оказывать услуги», — заявил он.

Он также рассказал, что некоторые представители бизнеса недобросовестно относятся к предписаниям Роспотребнадзора. Они пренебрегают правилами ношения средств индивидуальной защиты, не создают безопасные условия для работы и забывают об организации трафика посетителей, передает «Инфореактор».

«Снятие ограничений должно быть обеспечено строжайшим выполнением предписанных требований к безопасности, — отметил Беликов.

Он отметил, что обо всех нарушения представителями бизнеса правил безопасности можно сообщать в Санэпиднадзор или звонить на горячую линию. Беликов подчеркнул, что предотвратить распространение опасной инфекции можно лишь строго соблюдая социальную дистанцию и применяя средства индивидуальной защиты.