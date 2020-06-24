В Петербурге прошел ретро-парад «Трамвай Победы»

Санкт-Петербург, 24 июня. Ретро-парад «Трамвай Победы» прошел в Петербурге. 24 июня трамвайная колонна, состоящая из исторических вагонов МС, ЛМ-33 и грузового трамвая, проехала по Инженерной улице к «Блокадной подстанции» на Фонтанке. Об этом с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Данная акция призвана напомнить горожанам об энергии, электрической и человеческой, которая не дала погибнуть Ленинграду в годы войны и приблизила День Победы. В мероприятии принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов. Главным символом акции стал фрагмент электрического кабеля со дна Ладожского озера, который объединяет в одну цепь историю прорыва энергетической блокады Ленинграда, современный Петербург, Волхов, Кобону и Новую Ладогу.

Благодаря прорыву энергетической блокады удалось расширить трамвайную сеть. С апреля по июнь 42-го последовательно заработали семь маршрутов. Еще три удалось запустить после того, как в блокадный город пришла электроэнергия с Волховской ГЭС. Она поставлялась по тому самому «Кабелю жизни», проложенному по дну Ладожского озера.