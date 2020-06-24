Беглов лично поприветствовал ветеранов перед началом парада Победы в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов лично поприветствовал и поздравил всех ветеранов сразу после прибытия на Дворцовую площадь, где прошел парад Победы.

Беглов подошел и лично поздравил с 75-летием Победы ветеранов на Дворцовой площади, которые прибыли туда заранее. Почетных гостей встречали волонтеры, они вручили им памятные знаки, георгиевские ленточки и тематические открытки. Они также помогли ветеранам дойти до трибун и расположиться на своих местах.

Напомним, что парад Победы начался в Северной столице в 10 часов (по московскому времени). Мероприятие включило в себя авиапарад, а также движение пеших и моторизированных колон. Центральные улицы города на время были перекрыты.

Ранее сообщалось, что ветераны Великой Отечественной войны из Подмосковья посетили военный парад в Москве, передает РИАМО.