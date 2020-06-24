Петербуржцев предупредили о похолодании в конце июня

Санкт-Петербург, 24 июня. Похолодание и осадки придут в конце рабочей недели в Петербург. Об этом говорится в сообщении метеоцентра «Фобос».

Синоптики отметили, что пока горожанам не стоит беспокоиться, потому что 24 июня город оказался во власти антициклона, который принес собой жару и невысокую облачность без осадков. В этот день температурный фон превысит климатическую норму на шесть градусов. Столбики термометров будут фиксировать в Северной столице до плюс 28 градусов.

Уже 28 июня дневная температура опустится до плюс 19 градусов, погода будет преимущественно облачной. Первые числа июля будут отмечены осадками и грозами, температура воздуха упадет до плюс 12 градусов, передает «Петербургский дневник».

Метеорологи утверждают, что в некоторые дни грядущего месяца столбики термометров будут фиксировать до плюс 29 градусов, однако аномальной жары в июле не прогнозируется.