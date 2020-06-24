Синоптики прогнозируют очередной шторм в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июня. Сильные дожди и грозы прогнозируются после аномальной жары 28 июня в Петербурге. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптиков, пока сложно говорить, насколько сильным будет предстоящий шторм. Все будет зависеть от того, в какой момент холодный фронт доберется до Северной столицы. Максимально неблагоприятные метеоусловия будут складываться в том случае, если циклон будет в городе в дневное время, передает «Петербургский дневник».

«Регион заливает дождями еще с позапрошлой недели. И интенсивность осадков без преувеличений – тропическая», — сказано в сообщении.

Тропические ливни прогнозируются по всей территории европейской части России. При этом в Северной столице в течение недели будет сохраняться малооблачная погода. Столбики термометров будут фиксировать до плюс 27 градусов.