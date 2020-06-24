Беглов поблагодарил ветеранов за боевые заслуги и сохранение исторической памяти

Санкт-Петербург, 24 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов во время парада Победы в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поблагодарил ветеранов и блокадников за сохранение исторической памяти. В формате видеоконференции градоначальник также обратился к ветеранам, которые не смогли присутствовать на мероприятии.

Беглов подчеркнул, что, даже находясь вдали от города, ветераны являются главными участниками шествия на Дворцовой площади.

«Вы тоже участники этого парада, хоть и не находитесь сейчас здесь», — отметил Беглов.

Губернатор напомнил, что одна из поправок в конституцию направлена на защиту исторической правды и призвана не допустить умаления подвига народа в Великой Отечественной войне. Беглов отметил, что его семье, как и тысячам других, пришлось когда-то столкнуться с войной.

«И хорошо знаю, насколько сильное и стойкое ваше поколение. Ни перед кем у нас нет такой ответственности, как перед вами», — отметил губернатор.

Беглов поблагодарил ветеранов за их подвиг, труд в послевоенное время, а также за работу по сохранению исторической памяти.

В онлайн-беседе приняли участие глава Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда Валентина Леоненко, а также участники Великой Отечественной войны.