Коронавирус за сутки выявили у 218 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 24 июня. Коронавирус за минувшие сутки выявили еще у 218 жителей Петербурга. Общее число случаев инфицирования в Северной столице достигло 22 850. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В сообщении отмечается, что жертвами инфекции за последние сутки стали 38 пациентов. С начала пандемии успешно побороли заболевание и были выписаны из медучреждений 14 511 человек, 942 скончались, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Всего за истекшие 24 часа в РФ были зафиксированы 7176 случаев коронавирусной инфекции. Успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 12 393 человека, 154 пациента умерли.

Ранее сообщалось, что медики в Кемеровской области выявили за минувшие сутки 30 случаев опасной инфекции. Один пациент скончался, 41 человек успешно поборол заболевание. На сегодняшний день число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 1454, передает «Газета Кемерова».