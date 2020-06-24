Беглов высоко оценил работу петербургских вузов в условиях пандемии

Санкт-Петербург, 24 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов высоко оценил работу вузов города, которым пришлось перейти на дистанционное обучение из-за пандемии COVID-19.

На заседании совета ректоров Петербурга и Ленобласти Беглов напомнил, что Северная столица стала первым в стране регионом, открывшим бесплатный доступ к электронным ресурсам.

«Почти 45 % онлайн-курсов — 264 из 590 — были разработаны петербургскими вузами и размещены на Национальной платформе открытого образования. Один только Санкт-Петербургский государственный университет представил 132 курса», — сообщил градоначальник.

Беглов подчеркнул, что обучение «было организовано на уровне ведущих университетов мира». И в этом заслуга петербургских преподавателей.

Отметим, с 22 июня губернатор Петербурга смягчил карантинные меры по коронавирусу. В частности, в городе заработали каршеринговые компании, хоть и с некоторыми ограничениями. Кроме того, открылись санатории, которые принимают горожан на лечение, непродовольственные магазины, мебельные салоны, разрешена аренда самокатов и велосипедов, животных принимают ветеринарные клиники. Петербуржцы могут сходить в православный храм, синагогу, посетить мечеть.