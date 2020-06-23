Беглов поручил выполнить годовой план по ремонту теплосетей

Санкт-Петербург, 23 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с членами правительства госпрограмму о развитии коммунальной инфраструктуры и энергосбережения города за 2019/2020 год.

По словам градоначальника, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией отопительный сезон был значительно продлен. В дома подавалось тепло до 26 мая.

«Благодаря тщательной подготовке отопительный сезон прошел без крупных сбоев и аварий», — сказал губернатор.

В прошлом году власти направили 1,5 млрд рублей на реконструкцию теплосетей. Именно поэтому теплоснабжение было стабильным.

Беглов подчеркнул, что в 2020 году не планируется снижать объем работ на ЖКХ-инфраструктуре. Он поручил чиновникам проконтролировать ремонт теплосетей, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что губернатор распорядился сдерживать рост тарифов ЖКХ для населения.