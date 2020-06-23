Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры почтили память советских солдат

Санкт-Петербург, 23 июня. Глава Северо-Западной транспортной прокуратуры Владимир Владимиров возложил цветы к монументу «Мать-Родина» в Петербурге, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В День памяти и скорби сотрудники прокуратуры почтили минутой молчания память советских солдат, погибших за освобождение Родины от фашистских захватчиков.

«Мы помним. Мы гордимся», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 22 июня 1941 года Германия во главе с Адольфом Гитлером без объявления войны напала на СССР. Немецкие летчики начали сбрасывать бомбы на социальную инфраструктуру, аэродромы, железнодорожные вокзалы. Этот день принято считать началом ВОВ.