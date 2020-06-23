Врач объяснил необходимость последовательного снятия ограничений в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июня. Последовательное снятие ограничений в Петербурге обезопасит город от рецидивов, заявил врач-эксперт Тимур Пестерев.

В понедельник, 22 июня, в Петербурге протестировали на наличие коронавируса более 16,5 тысячи человек, ежедневно в городе тестируют до 21 тысячи человек. Под наблюдением врачей остаются 2140 человек. Всего в Северной столице зарегистрировано 22 412 случаев коронавируса, число летальных случаев составляет 869, 13 647 человек выздоровели.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что с 22 июня были сняты ограничения на работу каршеринга и санаториев. Если положительная динамика сохранится, то в городе откроются парки. На сегодняшний день парки закрыты, однако контроль за их посещением ослаб. На данном этапе этого достаточно, чтобы уровень заражения снижался естественным путем.

Также Беглов сообщил, что в Петербурге учреждена медаль для медицинских работников «За доблесть в спасении», первое награждение состоялось 21 июня. Глава города назвал работу медиков во время пандемии настоящим подвигом, сравнимым с подвигом блокадных врачей. Кроме того, Смольный добился выплат компенсации в случае заражения федеральным медработникам и водителям скорой помощи.

В городе уже открылись книжные и хозяйственные магазины, салоны красоты и другие учреждения. В ближайшее время могут открыться парки. Однако кафе, клубы, рестораны, стадионы и концертные залы вряд ли смогут открыться в ближайшее время.

«Совершенно логично, что массовые мероприятия, т.е. мероприятия, на которых на предельно малой площади сконцентрировано огромное число людей, эпидемиологически небезопасны. Более того, они могут представлять наибольшую опасность – если хоть один человек будет больным, то заразит вирусом огромное число людей, поэтому при выходе из-под ограничений идут по убывающей», — объяснил врач в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Пестерев отметил, что власти Петербурга идут по стандартному пути ― отменяют ограничения последовательно. Однако в Петербурге в принципе не вводилось «драконовских запретов». Эксперт признался, что относится к полному снятию ограничений с пессимизмом, по его мнению, они могут быть отменены лишь к весне следующего года.

«Необходимо достичь 80% переболевших. На данный момент по Москве – это примерно 25%, причем по моим прикидкам, если брать выборку людей, которых обследовали на антитела. Безусловно, часть людей переболела в бессимптомной форме, но для достижения коллективного порога еще очень далеко», — добавил врач.

Пестерев призвал петербуржцев продолжать соблюдать меры предосторожности и не пренебрегать ограничениями.