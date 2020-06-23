Траулер «Механик Маслак» спустили на воду в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июня. Морозильный рыболовный траулер «Механик Маслак» спустили на воду на заводе «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Судно заложили чуть больше года назад по заказу «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК). По этому контракту планируется построить десять траулеров.

Супертраулеры предназначены для промысла минтая и сельди, безотходной переработки улова на борту.

Каждый из новых судов назовут именами выдающихся тружеников промыслового флота. Головное судно – «Капитан Вдовиченко» спустили на воду 27 марта.

В церемонии спуска на воду приняли участие замминистра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков, замглавы Минпромторга Олег Рязанцев и председатель совета директоров РРПК Глеб Франк.