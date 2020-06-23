Беглов поручил чиновникам сдерживать рост тарифов ЖКХ

Санкт-Петербург, 23 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов провел заседание правительства, на котором обсуждался ряд вопросов, в том числе тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Беглов распорядился, чтобы в течение года c 1 июля 2020 тарифы оставались на прежнем уровне. По словам вице-губернатора Максима Шаскольского, в Петербурге наметился минимальный рост тарифов ЖКХ. Для квартиры с тремя жильцами он составит 3,3%.

Беглов отметил, что во время карантина у многих петербуржцев значительно снизились доходы. Некоторые горожане остались без работы и сейчас находятся в поисках.

«Для нас важно, чтобы тарифы росли ниже инфляции», — подчеркнул Беглов.

Напомним, что власти Петербурга стараются вести открытую социальную политику, направленную на помощь жителям города. В прошлом году правительство также сдерживало рост тарифов и пересматривало договора с поставщиками ресурсов.