Волочкова потребовала вернуть свои пуанты, выставленные на продажу в Интернете

Санкт-Петербург, 23 июня. Житель Петербурга продает в Интернете пуанты экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой. Звезда хотела бы вернуть свою вещь.

Звезда российского балета больше двадцати лет назад подарила пуанты 90-летней поклоннице. На обуви стоит именная подпись, датированная 1996 годом.

Балетная обувь попала к петербуржцу случайно, он решил ее продать за 370 тысяч рублей. Сначала Волочкова не возражала, чтобы поклонник хранил ее вещь у себя. Но затем она попыталась обменять пуанты на другие.

Как пишет KP.Ru, Волочковой дороги эти пуанты как память. Но балерине пока не удалось договориться с новым владельцем ее обуви.

Ранее балерина появилась в православном храме в шикарной шубе и в платье с вырезом. Ее поклонники негативно отреагировали на такой внешний вид звезды. Они считают, что Волочкова могла бы одеться скромнее, как другие прихожане.

В той же шубе звезда появилась в огороде, показав тепличные растения друзей. В любви к свежим овощам из своего огорода также была уличена певица Алла Пугачева.