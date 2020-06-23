Туроператор «Ника» прекратил деятельность из-за пандемии

Санкт-Петербург, 23 июня. Один из старейших туроператоров России «Ника» объявил о прекращении деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте петербургской фирмы.

«Ника» перестала работать с 22 июня, этот день в истории агентства назвали «черным». Причиной послужила невозможность продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.

«Пандемия коронавирусной инфекции, невозможность совершения туристами поездок не по нашей вине в течение последних месяцев, неясность возможности совершения поездок в будущем и, главное, нежелание страховой компании СПАО «Ингосстрах» продлевать существующий договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма привели к тому, что мы вынуждены приостановить свою деятельность», — поясняется в сообщении.

В турагентстве заверили, что «как могли» старались удержать фирму на плаву, но «текущая ситуация загнала в угол».

В ближайшие дни прекратит работу офис организации в Москве. Представительство в Петербурге продолжит функционировать в дистанционном формате до урегулирования всех вопросов с клиентами.

Отмечается, что туроператор просуществовал на рынке 27 лет.

Ранее Федеральное агентство по туризму рекомендовало российским туроператорам переориентировать свою деятельность в связи с пандемией коронавируса в мире. На Ямале учли это и составили список туров на внутренние направления, передает «ФедералПресс». По словам замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Алексея Ситникова, они будут интересны не только тем, кто только знакомится с особенностями Арктики, но и самим ямальцам.