Коронавирус за сутки выявили у 220 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 23 июня. Тест на коронавирус дал положительный результат у 220 жителей Петербурга, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии в городе на Неве выявили 22 632 случая коронавируса. Петербург пока остается на третьем месте в десятке регионов РФ с наибольшим числом заболевших.

Власти города пока не могут перейти на новый этап снятия ограничений. По словам вице-губернатора Евгения Елина, важно, чтобы в больницах городах освободилось до 50% коек.

В городе закрыты торговые центры, но с 29 июня заработают летние площадки кафе. Точкам общепита разрешили выносить столики на улицу и обслуживать посетителей.