Массовая авария с участием грузовика произошла на КАД, есть жертвы

Санкт-Петербург, 22 июня. Серьезная авария произошла в Петербурге, грузовик столкнулся с пятью легковыми автомобилями, сообщили в ГУ МЧС России по городу.

ДТП произошло вечером 22 июня на 9-м километре КАД. По предварительной информации, травмы получили семь человек, один погиб.

На месте происшествия находятся экстренные службы. Спасателям пришлось деблокировать двух человек, которых зажало в покореженных машинах.

Ранее сообщалось, что в Московской области столкнулись грузовик и маршрутка, ранения получили три человека.