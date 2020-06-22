Беглов в День памяти и скорби напомнил о подвиге ленинградцев

Санкт-Петербург, 22 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город всегда будет помнить павших советских солдат на фронтах Великой Отечественной войны.

Градоначальник назвал ВОВ самой кровопролитной в истории человечества. Он возложил цветы к монументу Мать-Родина на Пискаревском кладбище.

«Мы всегда будет помнить тех, кто приближал победу над врагом», — написал Беглов на странице в соцсетях.

По мнению губернатора, во время войны жители Ленинграда сохранили объекты деревянной архитектуры. Они защищали историю города даже в самых тяжелых условиях.

Ранее сообщалось, что 22 июня в автобусном парке №1 заложили капсулу с посланием потомкам.