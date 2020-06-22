Стало известно, когда в Петербурге откроют летние кафе

Санкт-Петербург, 22 июня. Летние веранды откроют в Петербурге с 29 июня. Заведениям разрешат выставлять столики на улице.

По данным городского Центра развития и поддержки предпринимательства, кафе не смогут занимать место на газонах. Столики нужно расставлять в 08.00 и забирать на ночь в помещение.

Власти Петербурга временно разрешают не оформлять аренду территории при кафе. Это облегчит заведениям общественного питания ведение дел, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что метро Петербурга может вернуться к обычному расписанию, если это решение одобрят в Роспотребнадзоре. С понедельника можно арендовать автомобиль каршеринга, также посетителей стали принимать в санаториях.