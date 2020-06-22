Власти Петербурга назвали условие для открытия торговых центров

Санкт-Петербург, 22 июня. Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин назвал условие, при котором в городе могут открыть торговые комплексы.

Петербург перейдет к третьему этапу снятия ограничений, что включает открытие ТЦ, когда в больницах 50% коек будут свободны. По словам Елина, пока о смягчении карантинных мер говорить рано.

По последним данным, в петербургских больницах и временных госпиталях заняты почти 10,5 тыс коек. Кроме того, вопрос о снятии ограничений решается с привлечением специалистов Роспотребнадзора, пишет издание «Петербургский дневник».

Елин напомнил, что в Ленобласти уже открывали ТЦ, но это привело к вспышке коронавируса. Он добавил, что лучше подождать, пока ситуация полностью нормализуется.

Ранее петербургский депутат Анохин назвал главный фактор, от которого зависит победа над COVID-19. По его мнению, россияне должны ответственно выполнять рекомендации Роспотребнадзора.