В ЗакСе Петербурга назвали важный фактор в борьбе с коронавирусом

Санкт-Петербург, 22 июня. Снятие ограничений по коронавирусу должно быть точечным, заявил депутат ЗакСа Петербурга Андрей Анохин.

Жители Петербурга устали от самоизоляции, для бизнеса карантин тоже был проверкой на прочность, считает депутат. Но эти меры положительно повлияли на ситуацию с заболеваемостью.

Анохин подчеркнул, что нужно организовать свою жизнь таким образом, чтобы снизить риски заражения.

«Очень многое зависит от самосознательности граждан», — отметил депутат, его слова передает издание «Политэксперт».

Соблюдение дистанции между людьми является важным фактором для сдерживания распространения вируса. И это находится в зоне ответственности петербуржцев, считает Анохин.

Он подчеркнул, что развитие эпидемиологической ситуации в Петербурге и в стране зависит от сознательности каждого гражданина.

Ранее сообщалось, что с 22 июня в Петербурге запустили сервисы каршеринга и открылись санатории.