Полиция в Ленобласти задержала экс-депутата за стрельбу по лодке с людьми

Санкт-Петербург, 22 июня. Бывшего муниципального депутата Петербурга Илью Русинова задержали в Ленобласти после стрельбы по лодке с людьми, сообщил источник.

Инцидент произошел на выходных в Приозерском районе, когда 35-летний мужчина выстрелил в сторону подплывшей к его участку лодки. Находившаяся в лодке женщина получила ранение, остальные члены семьи не пострадали.

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Русинова, который является членом «Единой России», в ближайшее время исключат из партии. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

У подозреваемого изъяли карабин с патронами, расследование происшествия находится на контроле прокуратуры Ленобласти, пишет «Ридус».

Ранее сообщалось, что в Москве произошла стрельба в жилом доме, где погибли две женщины и ребенок, а также сам стрелок. Еще один инцидент со стрельбой тоже произошел в Москве, тогда женщина выстрелила в мужчину из пневматического оружия.