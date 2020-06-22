Памятник основателю ТЮЗа Багрянцеву появится в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июня. Памятник Александру Багрянцеву появится возле Театра юных зрителей (ТЮЗ) в Петербурге, сообщила директор театра Светлана Лаврецова.

В 2022 году театру исполняется сто лет. По словам главы культурного учреждения, зрителей ждет множество подарков.

Новый сезон, который начнется в сентябре, будет предъюбилейным, пояснила Лаврецова. Общественная палата Петербурга поддержала идею установки памятника Багрянцеву, пишет издание «Петербургский дневник».

Скульптура основателю театра и режиссеру появится в сквере ТЮЗа. Директор выразила надежду, что власти Петербурга тоже положительно оценят эту инициативу.

Александр Багрянцев писал труды по вопросам театральной архитектуры и декораций, снимался в фильмах, играл в спектаклях. Он сформулировал принципы организации театра, которые стали основными для развития детских театров страны.