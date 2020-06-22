Власти Петербурга сняли ряд карантинных ограничений с 22 июня

Санкт-Петербург, 22 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов смягчил карантинные меры по коронавирусу, в городе заработали каршеринговые компании.

Роспотребнадзор распространил рекомендации для работы сервиса каршеринга. Водители обязаны носить маски и перчатки, пользоваться антисептиками.

Пассажиры тоже должны использовать средства индивидуальной защиты. Салон необходимо регулярно чистить и обрабатывать внутренние поверхности, включая ручки и стекла, дезинфицирующими средствами.

С 22 июня открылись санатории, которые принимают горожан на лечение. Для этого необходимо предоставить справку о прохождении медкомиссии и направление врача, пишут «Невские новости».

В городе уже открылись непродовольственные магазины, мебельные салоны, разрешена аренда самокатов и велосипедов, животных принимают ветеринарные клиники. Петербуржцы могут сходить в православный храм, синагогу, посетить мечеть.

По предварительной записи принимают парикмахерские, конторы по оказанию нотариальных услуг, городские библиотеки. Можно работать с архивами, заказать справку в МФЦ, сходить в автодилерский центр.

Напомним, что ситуация с коронавирусом в Петербурге нормализуется. Ежедневно регистрируют не более 220 новых пациентов с COVID-19.