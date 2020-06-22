Капсулу с посланием потомкам в День памяти и скорби заложили в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июня. Коллектив «Пассажиравтотранса» заложил капсулу с посланием потомкам в петербургском автобусном парке №1, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Церемония приурочена к 75-летию Великой Победы. В торжественном мероприятии приняли участие ветераны и почетные работники транспортной сферы города.

В письме рассказывается о героическом подвиге работников автобусного транспорта в годы Великой Отечественной войны. Капсулу должны вскрыть через сто лет.

Работники «Пассажиравтотранса» просят потомков помнить подвиг советских солдат и сотрудников предприятия, которые во время блокады возили продукты по Дороге жизни.