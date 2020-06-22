Беглов возложил цветы к монументу на Пискаревском кладбище

Санкт-Петербург, 22 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Губернатор почтил память погибшим советским солдатам и умершим жителям блокадного Ленинграда. Венки к памятнику возложили полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров и глава общественной организации ветеранов Петербурга Василий Волобуев.

22 июня является днем начала Великой Отечественной войны, во всех странах постсоветского пространства его считают Днем памяти и скорби. В этот день приспускают государственные флаги, проводят памятные мероприятия с возложением цветов к монументам советским солдатам.