Каршеринг заработал в Петербурге после отмены ограничений

Санкт-Петербург, 22 июня. Санатории и сервисы каршеринга возобновили работу в Петербурге после карантина по коронавирусу.

С 22 июня в городе на Неве можно арендовать автомобиль. Компании каршеринга обязуются регулярно проводить дезинфекцию в салонах машин. Распоряжение об отмене ограничений на аренду авто подписал губернатор Александр Беглов.

С понедельника открыли двери для посетителей городские санатории. Они принимают пациентов по медицинским показаниями на основании заключения врачебной комиссии.

Напомним, что карантинные меры были введены, чтобы остановить распространение коронавируса. Число новых пациентов с COVID-19 стабильно снижается.