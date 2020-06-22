Коронавирус за сутки выявили у 217 человек в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 июня. Еще 217 человек заболели коронавирусом в Петербурге, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии в Северной столице выявили 22 412 случая коронавируса. Город находится на третьем месте по количеству заболевших в РФ, но ситуация постепенно нормализуется. В последнее время число новых пациентов с COVID-19 меньше 230.

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы общественных мест. В некоторых регионах уже заработали парикмахерские, салоны красоты. В других субъектах бассейны и фитнес-центры откроются на третьем этапе снятия ограничений.