Грабители вынесли золотые украшения на миллион рублей из квартиры в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июня. Коллекцию дорогостоящих ювелирных украшений похитили из квартиры дома в Петербурге. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, кража была совершена в Калининском районе Северной столицы. С заявлением о похищении драгоценных украшений в полицию обратился 35-летний сотрудник одной из международных служб экспресс-доставки.

Мужчина рассказал правоохранителям, что коллекция дорогостоящих ювелирных изделий исчезла из квартиры, пока его не было дома. По предварительной версии, злоумышленник взломал замок входной двери и проник в квартиру. Украденные украшения принадлежат 75-летней тете заявителя.

Ущерб оценили почти в один миллион рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает грабителей.