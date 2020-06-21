Парад Победы в Петербурге завершится выступлением хора из 4,5 тыс. военных

Санкт-Петербург, 21 июня. Парад Победы в Петербурге завершится выступлением хора военнослужащих Западного военного округа. Об этом рассказали в пресс-службе ЗВО.

Более четырех тысяч военных исполнят в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне песню «Мы верили, мы знали — победим!». Синхронизировать исполнение композиции помогут дирижеры сводного оркестра Петербургского территориального гарнизона.

Отмечается, что сводный оркестр состоит из более 400 военнослужащих из 17 оркестров соединений и воинских частей вооруженных сил РФ, военных вузов и силовых ведомств. Во время парада музыканты исполнят порядка 50 произведений. Музыкальное сопровождение будет звучать во время пролета авиации, а также марша механизированных и пеших колон.

Ранее сообщалось, что в Приморье состоялись очередные мероприятия в рамках проекта «От общей Победы к общему миру». Участники акции развернули масштабную копию Знамени Победы, передает deita.ru.