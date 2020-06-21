Беглов рассказал, когда ожидать отмены ограничительных мер в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что городские власти работают с Роспотребнадзором над вопросом снятия оставшихся ограничительных мер по коронавирусу. Он напомнил, что 22 июня в Северной столице возобновляют свою работу каршеринг и санатории. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что отмены ограничительных мер ожидают торгово-развлекательные комплексы, парки, музеи, фитнес-центры, театры и стоматологические клиники. Беглов заверил, что перечисленные объекты откроются «в скором времени».

«Приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан», — заявил Беглов.

Губернатор подчеркнул, что автомобили каршеринга в обязательном порядке должны будут проходить дезинфекцию. Санатории будут принимать горожан только на основании заключения врачебной комиссии.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с медиками призвал «задавить инфекцию» коронавируса в регионах в самое ближайшее время. Лидер государства подчеркнул, что Россия проходит пандемию с наименьшими потерями, передает deita.ru.